Закрытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили до 10 июля

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по дублеру улицы Серафимы Дерябиной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ограничения продолжат действовать от дома №49/1 до дома №55/1 и продлятся до 10 июля этого года. Они связаны с проведением работ по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Объездной и Серафимы Дерябиной.

Напомним, изначально предполагалось, что участок будет открыт 20 июня.

Как сообщало Накануне.RU, с завтрашнего дня и до середины сентября в Екатеринбурге ограничат движение по Малышевскому мосту из-за ремонта путепровода на Малышева.