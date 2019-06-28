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Общество Свердловская область
дорожная разметка, дорожные работы, ремонт дороги (2013) | Фото: Правительство Москвы

Закрытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили до 10 июля

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по дублеру улицы Серафимы Дерябиной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ограничения продолжат действовать от дома №49/1 до дома №55/1 и продлятся до 10 июля этого года. Они связаны с проведением работ по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Объездной и Серафимы Дерябиной.

Напомним, изначально предполагалось, что участок будет открыт 20 июня.

Как сообщало Накануне.RU, с завтрашнего дня и до середины сентября в Екатеринбурге ограничат движение по Малышевскому мосту из-за ремонта путепровода на Малышева.

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Закрытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили до 10 июля

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Теги: дублер, движение, закрытие, Екатеринбург



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Ранее 09.08.2019 15:20 Мск В Екатеринбурге назвали сроки открытия части развязки на пересечении с Объездной
Ранее 25.07.2019 08:35 Мск Не проехать: ночью в Екатеринбурге внезапно перекрыли улицу Серафимы Дерябиной
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