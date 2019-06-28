В Югре в аварии погибли трое 18-летних парней

Вблизи Югорска в аварии погибли трое парней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

В 19.30 27 июня на 409 км автодороги "Югра" 18-летний водитель "Рено Логан", двигаясь со стороны поселка Пионерский в сторону Югорска, выехал на "встречку" и врезался в "Опель". Предполагаемый виновник аварии и двое его пассажиров-ровесников, все – жители поселка Пионерский, погибли.

43-летний водитель второй машины доставлен в Югорскую городскую больницу с различными травмами. По факту трагедии проводится проверка.