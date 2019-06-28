Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах

Россия и Китай продолжили курс на дедолларизацию и подписали межправительственное соглашение о о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях. Платежи будут проводить ВТБ (единственный российский банк с финансовой лицензией на территории КНР) и Торговый банк Китая, следует из письма заместителя министра финансов Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Соглашение планировалось заключить еще в ноябре 2018 г., алгоритм расчетов планируется выстроить к 2020 г., пишут "Известия" со ссылкой на свои источники. Стороны начали работу над стыковкой национальных электронных систем платежей (аналогов SWIFT) обеих стран.

В Минфине уточнили, что соглашение носит рамочный характер. Дальнейшая его реализация будет обсуждаться отдельно.

В 2018 г. товарооборот между Россией и КНР составил $107 млрд. Доля рубля и юаня составила 11% по экспорту из России и 24% по импорту из Китая.

Как сообщало Накануне.RU, российские банки в прошлом году расширили портфель валют для кредитования бизнеса, в региональных банках появились юаневые депозиты. В то же время американские СМИ сообщили, что России удалось ослабить влияние доллара на свою экономику.