Отправлено на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере

Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере в отношении экс-главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович.

Ранее Петрозаводский городской суд оправдал их, а также инструктора Павла Ильина. Апелляционные жалобы на приговор подали потерпевшие и прокуратура региона. Как считают в надзорном ведомстве, решение суда первой инстанции не соответствует фактическим обстоятельствам дела и вынесено с "нарушениями уголовно-процессуального закона, а также неправильным применением Уголовного кодекса", сообщает РИА "Новости".

Расследование трагедии на Сямозере было завершено в мае 2017 г. Слушания по уголовному делу начались в апреле 2018 года.

Напомним, 18 июня 2016 года два туристических каноэ, следовавших по акватории озера с находящимися на них 24 детьми, перевернулись в результате шторма. 14 детей утонули.

Слушания по уголовному делу начались в апреле 2018-го, а в конце года следствие было возобновлено.