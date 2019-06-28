24 Июля 2020
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Сямозеро, дети, трагедия (2016) | Фото: newstes.ru

Отправлено на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере

Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере в отношении экс-главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович.

Ранее Петрозаводский городской суд оправдал их, а также инструктора Павла Ильина. Апелляционные жалобы на приговор подали потерпевшие и прокуратура региона. Как считают в надзорном ведомстве, решение суда первой инстанции не соответствует фактическим обстоятельствам дела и вынесено с "нарушениями уголовно-процессуального закона, а также неправильным применением Уголовного кодекса", сообщает РИА "Новости".

Расследование трагедии на Сямозере было завершено в мае 2017 г. Слушания по уголовному делу начались в апреле 2018 года.

Напомним, 18 июня 2016 года два туристических каноэ, следовавших по акватории озера с находящимися на них 24 детьми, перевернулись в результате шторма. 14 детей утонули.

Слушания по уголовному делу начались в апреле 2018-го, а в конце года следствие было возобновлено.

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Отправлено на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере

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Теги: дети, Сямозеро



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