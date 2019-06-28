24 Июля 2020
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екатеринбург макаровский мост реконструкция (2018) | Фото: Накануне.ru

1 июля начнется движение автотранспорта по Макаровскому мосту в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершается первый этап реконструкции Макаровского моста, на новую часть которого ведется укладка финишного покрытия из износостойкой асфальтобетонной смеси.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, 1 июля начнется движение транспорта – по одной полосе в каждом направлении. Перекресток Челюскинцев – Бориса Ельцина будет открыт также 1 июля, а улицу Гражданскую откроют для автомобилистов 14 июля.

Тем временем, работы по благоустройству там будут продолжаться. А для пешеходов останется пока доступна старая часть моста. Однако работы продолжатся и после возобновления движения: по устройству трамвайного полотна и контактной сети, по пешеходной связи на перекрестках с улицей Гражданской и переулком Красным, а также на подходах к трамвайной остановке с улицы Бориса Ельцина.

1 сентября по мосту пойдут трамваи, но только в одну сторону – от вокзала к Московской. При этом реверсивного движения уже не будет. Линия в обратном направлении появится только после завершения второго этапа реконструкции.

Окончание первого этапа намечено на конец ноября, второй этап намечен на 2020 год и продлится в зависимости от параметров финансирования.

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1 июля начнется движение автотранспорта по Макаровскому мосту в Екатеринбурге

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Теги: Екатеринбург, мост, транспорт



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