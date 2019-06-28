Бензин в годовом выражении подорожал на 7,9%

Цены на бензин на российских заправках выросли на 7,9% в годовом выражении. За тот же период цены производителей снизились на 9,9%, сообщает Росстат.

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На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 43,83 руб., марки Аи-95 — от 41,90 до 48,88 руб., марки Аи-98 — от 48,60 до 53,99 руб. за литр.

В Санкт-Петербурге бензин Аи-92 стоил от 41,10 до 43,00 руб., марки Аи-95 — от 44,60 до 47,31 руб., марки Аи-98 — от 52,00 до 53,94 руб. за литр.

В мае цены на бензин в розницу выросли на 0,3% к апрелю и на 2,8% к маю прошлого года. Сначала года они увеличились на 0,7%. Цены производителей выросли на 17,5% к апрелю и снизились на 18,2% к маю прошлого года, сообщает "Коммерсант".

Ранее Федеральная антимонопольная служба запретила обсуждать рост цен на топливо. Предписание ведомства получил глава Независимого топливного союза Павел Баженов, который спрогнозировал повышение цен в рознице на 10-13% за лето. Публичные оценки могут привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, посчитали в ФАС.

Словесные интервенции не могут повлиять на топливный рынок, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В комментарии он сообщил, что на разгон топливной инфляции в первую очередь влияет нежелание Минфина снижать налоговую нагрузку на отрасль, что автоматически перекладывает издержки с бюджета на автомобилистов.