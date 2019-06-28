Названа минимальная сумма, за которую можно отдохнуть в Крыму

Минимальная стоимость отдыха в Крыму на неделю на двоих человек, включая перелет и проживание, в июне-июле обойдутся в 30 тыс. руб.

Об этом сообщили в Ростуризме. Там отметили, что российский полуостров становится все более развитым регионом и составляет конкуренцию Черноморскому региону и Турции. Что касается второй половины лета, с 1 августа недельный тур в Крым от туроператора "Библио-Глобус" будет стоить 30 тыс. руб. на одного человека. В эту стоимость включен перелет, размещение в трехзвездочном отеле, трансфер, страховка, завтраки и ужины. На эти же даты аналогичная путевка на Кипр будет стоить 36 тыс. руб., в Черногорию - 38 тыс. руб., Болгарию - 39 тыс. руб, а в Испанию - 54 тыс. руб., отметили в Ростуризме, сообщает РИА "Новости".

Напомним, на днях компания Aviasales провела исследования, в ходе которого выяснилось, что самый бюджетный отдых в Крыму обойдется россиянам дороже, чем путешествие за заграничные морские курорты. Самый дешевый отдых на российском полуострове на двоих составляет 53 тыс. 356 руб. Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле. В то же время в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тыс. руб.

Так, поездка в турецкую Анталию может обойтись в 31892 руб., в Бургас (Болгария) — 41126 руб., в Салоники (Греция) — 44788 руб.