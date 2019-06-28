Власти опровергли сообщения о контроле над расходами россиян

Минэкономразвития не будет следить за расходами жителей России.

Как сообщили в министерстве, там не занимаются разработкой соответствующего законопроекта. Также у Минэкономразвития нет планов по его разработке. "Вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках" - отметили в пресс-службе министерства, сообщает RNS.

Ранее СМИ со ссылкой на замдиректора департамента инвестиционной политики ведомства Бэллу Панину сообщили, что Минэкономразвития планирует начать контролировать расходы россиян в целях борьбы с теневой экономикой. Отмечалось, что это первый шаг, который поможет выявить теневой доход.

Как сообщалось ранее, объем теневой экономики России в 2018 г. составил 20 трлн руб., что больше, чем расходы федерального бюджета в 2019 г. Теневой сектор занимает 20% ВВП, но по сравнению с 2015-2016 гг. его объемы снизились на 8%, пишет РБК со ссылкой на данные Росфинмониторинга. По данным ведомства, в последние годы объемы выводимых за рубеж подозрительных денежных средств "существенно снизились", "значительно сократилось" и поступление теневых финансовых потоков из-за рубежа.

В составе теневой экономики учитываются также серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, выплата серых зарплат.

Как сообщало Накануне.RU, результаты опроса ВЦИОМ показали, что россияне не верят в возможность ведения честного бизнеса в России. Представители бизнес-сообществ также отметили значительное количество препятствий для предпринимательства.