Банк "Открытие" сменит слоган после критики ЦБ РФ

Банк "Открытие" учтет позицию Центробанка РФ и изменит свой рекламный слоган.

Ранее регулятор раскритиковал использование банком слогана "государственный банк нашего времени" в рамках новой маркетинговой стратегии. Как сообщили в ФАС, ведомство может принять меры в связи с использованием "Открытия" данных слоганов.

Ранее глава кредитной организации Михаил Задорнов сообщил, что не обсуждал с Центробанком и ФАС новую маркетинговую компанию.

Согласно новой стратегии продвижения, банк будет позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений", а новый слоган бренда "ФК Открытие" звучит как "государственный банк нашего времени", сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Банк России готовит к продаже банк ФК "Открытие". Сделка может состояться в 2021 г., рассказала председатель мегарегулятора Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2019.

По ее словам, Центральный банк планирует постепенно, но быстро продавать банки. Размер дисконта будет зависеть от конъюнктуры рынка, добавила Набиуллина.

Напомним, Фонд консолидации, подконтрольный ЦБ, с лета 2017 г. занимался санацией "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. Временная администрация заявила о выводе из этих банков 239 млрд руб.