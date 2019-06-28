24 Июля 2020
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Наука и техника В России
(2017) | Фото: 3Dnews

Производителей смартфонов могуг обязать предустанавливать российские приложения

Минкомсвязи вновь хочет реанимировать идею об обязательной предустановке российских приложений на продаваемые смартфоны и планшеты.

В министерстве разработали соответствующие поправки в закон о связи. Документ в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения.

Поправки во многом повторяют проект, представленный в начале 2019 года Федеральной антимонопольной службой, при том, что еще недавно Минкомсвязи официально выражало сомнения в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения, сообщают "Ведомости".

В качестве примера приводятся карты от "Яндекса", социальная сеть "ВКонтакте" и антивирусная программа от "Лаборатории Касперского". Если поправки заработают, некоторые российские разработчики автоматически получат доступ ко всем устройствам, которые продаются в стране.

Microsoft, Intel а также Apple, которая вообще не предустанавливает на свои смартфоны сторонний софт, уже предупредили, что новые правила заставят их изменить бинес-модели в России. Как отмечает издание The Bell, уход Apple выгоден китайской компании Huawei, которая уже обогнала производителя iPhone по продажам смартфонов.

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Производителей смартфонов могуг обязать предустанавливать российские приложения

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Теги: смартфоны, программное обеспечение, Минкомсвязи



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