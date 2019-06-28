Путин прокомментировал "дело Скрипалей"

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был наказан до инцидента, который произошел в 2018 году в Солсбери, никакого интереса для России он собой уже не представлял.

Такое заявление британской газете FT сделал президент РФ Владимир Путин. "Вообще предательство – самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать, таким образом, как имело место в Солсбери - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", - отметил глава государства.

"Какой интерес-то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто и все", - подчеркнул президент, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог договориться с британскими властями об инсценировке своего отравления.

По ее словам, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли заключить сделку с Лондоном до инцидента в Солсбери.

В интервью "Известиям" родственница бывшего агента ГРУ заявила, что инцидент с Солсбери был нужен Великобритании как повод обострить отношения с Москвой.

Вероятно, Скрипалям за это предложили "какие-то дивиденды", полагает Виктория.

В марте 2018 года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслужб, однако весомых доказательств не представило.

Напомним, ранее Виктория заявила, что ее родственника нет в живых. По ее мнению, "Сергей уже давно кремирован и стоит в урне". Мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.