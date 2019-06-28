Пилот "Аэрофлота" пожаловался на условия труда

Пилот "Аэрофлота" Виталий Алексеев написал открытое письмо гендиректору авиакомпании Виталию Савельеву, в котором обвинил свое руководство в создании "невыносимых условий труда".

В нем утверждается, что начальство не предоставило ему положенный по закону отпуск, а также существенно снизило заработную плату. По словам пилота, он многократно просил дать ему отпуск на две недели, на который он имеет право как многодетный отец, но получал отказ, мотивированный тем, что должен был запланировать отдых еще в начале года.

Кроме того, пилот пожаловался на снижение зарплаты. Это летчик объяснил тем, что заправил самолет топливом больше, чем было предложено изначально. Из-за этого "Аэрофлот" понес убытки и Алексеева наказали.

В ответ он обратился в Росавиацию, после чего авиакомпания лишила его надбавки в 50% за качество и организовала его рабочее время таким образом, что полетные часы сократились, а вместе с ними и зарплата.

Тем временем, как сообщил источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании, Алексеев пытается решить свои личные вопросы с помощью манипуляций. Он рассказал, что Алексеев в настоящее время собирается устроиться на работу за рубеж, но Росавиация пока не подтвердила его летное свидетельство. В связи с этим пилот, якобы, добивается предоставления ему дополнительного отпуска для прохождения тестирования в иностранной компании.

По словам собеседника, обвинения пилота "в травле работников авиакомпании не имеет никого отношения к реальности". "Цель таких писем опорочить репутацию авиакомпании в глазах общественности. Преследуя собственную выгоду", — отметил источник "Известий".

Как сообщалось ранее, руководство "Аэрофлота" останется без премий по итогам года из-за авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100, которая произошла в "Шереметьево" 5 мая.

Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров. Он пояснил, что лишение премий из-за катастроф предусматривает KPI менеджмента, передает "Интерфакс".

Ранее Савельев впервые публично высказался по катастрофе. По его словам, "МАК завершает работу, есть предварительный анализ, мы вместе с производителями отечественной техники разбираемся в этой ситуации".

Напомним, следствие опубликовало только предварительный отчет, в нем есть указания на недочеты в работе перевозчика.

Катастрофа произошла 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Рейс SU1492 должен был пройти по маршруту Москва – Мурманск, но борт вернулся в аэропорт вылета через 27 минут после взлета.