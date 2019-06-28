Экологи назвали мучительным поспешный выпуск для обитателей "китовой тюрьмы"

Члены коалиции общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" раскритиковали выпуск в Охотское море первых двух косаток и шести белух в Охотское море.

Там назвали это непрофессиональным и мучительным для животных. По словам специалистов, выпуск животных в море был поспешным, без этапа реадаптации.

"Абсолютно неподготовленных косаток и белух везли в тесных контейнерах по ужасным, разбитым дорогам в практически обездвиженном состоянии почти семь дней, что запредельно много для любого китообразного", - говорится в заявлении.

Экологи также отмечают, что ВНИРО не подготовило временные морские вольеры для реабилитации животных на месте выпуска и не предприняло никаких усилий по поиску групп диких косаток и белух на прилегающих акваториях, сообщает "Интерфакс".

Специалисты считают, что это нарушает все мировые стандарты и практики и противоречащим всем согласованным рекомендациям ведущих российских и международных ученых.

Напомним, 27 июля первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае. Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента. По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня был произведен выпуск белух. Животные сразу ушли в открытое море.

Отмечается, что перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие.

Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные о поведении.

Ранее сообщалось, что перевозка первой партии косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае на север Хабаровского края обойдется в 38 млн руб. В стоимость входят все расходы, в том числе - ветеринарное обследование и реадаптация. Также имеется пункт о том, что поставщик, в случае гибели животных, своими силами должен утилизировать трупы.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.