24 Июля 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин сообщил, что уже с первого срока работы на посту главы государства размышлял о преемнике.

"Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге - я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки - в конечном итоге решение должен принять российский народ", - сказал Путин в интервью FT.

Президент напомнил, что в РФ главу государства выбирают путем прямого тайного голосования.

"Конечно, кого-то действующий руководитель всегда поддерживает - и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа - но в конечном итоге выбор всегда за гражданами Российской Федерации", - отметил Путин, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, первый президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном, который состоялся в сентябре 1999 года, назвал причины, по которым выбрал своим преемником Владимира Путина.

Это следует из телеграммы телефонного разговора двух лидеров на сайте Президентской библиотеки имени Билла Клинтона. Как говорится в документе, разговор между Ельциным и Клинтоном состоялся почти через месяц после того, как 9 августа Ельцин в телеообращении к россиянам назвал Путина своим преемником. Первый президент России сказал своему американскому коллеге, что Клинтон и Путин познакомятся в ближайшее время. "У меня заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году", - заявил тогда Ельцин.

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Путин ответил на вопрос о преемнике

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Теги: Путин, преемник, власть



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