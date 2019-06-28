"У нас от сырости тут скоро все рухнет". В курганском общежитии после каждого дождя по стенам стекают ручьи воды

Жильцы общежития по адресу ул. Бажова, 140 в Кургане бьют тревогу и не знают что им делать - после каждого дождя с крыши по стенам льются струи воды, квартиры и помещения дома топит, вода стекает по многочисленным проводам, некоторые из которых оголены и в любой момент могут замкнуть, передает корреспондент Накануне.RU.

Люди боятся, что в любой момент может вспыхнуть пожар.

"У нас такая ситуация после каждого дождя. На днях прошел ливень и нас опять затопило. В квартирах сырость, в подъезде сырость, стоит жуткий запах, все это гниет, штукатурка осыпается, а никому до нас дела нет", - сообщила Накануне.RU жительница дома Наталья.

Управляющая компания "Управдом", которая обслуживала этот дом, лишилась лицензии в апреле этого года. Было обращение в суд в связи с допущенными нарушениями при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами. Госжилинспекция Курганской области направила заявление в Арбитражный суд, но еще до начала судебного разбирательства учредитель управляющей организации принял решение о прекращении лицензируемого вида деятельности.

"У нас не было горячей воды четыре года. Сейчас она то появляется, то исчезает. Живем как на пороховой бочке - думаем, что скоро от этой сырости дом рухнет и нас всех похоронит под завалами. Газа у нас нет, пользуемся электрическими плитами. А если однажды после вот такого же сильного дождя все замкнет? И мы останемся даже без еды - невозможно будет приготовить пищу, холодильники тоже не смогут работать", - отметила Наталья.

В октябре 2018 года в подвале, который раньше был затоплен водой, сделали инженерные коммуникации, на это потратили более 4,7 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кургана.

Как рассказала сотрудница парикмахерской, которая расположена на первом этаже дома, из подвала в помещение салона красоты поднимается неприятный запах.

"Говорят, что в подвале воды нет, раз сделали все в прошлом году. Но откуда тогда такой запах? Дышать невозможно, вонь", - отметила женщина.

Однако на полу в помещении первого этажа во втором подъезде дома, которое по уровню ниже земли, на полу разлилось настоящее озеро - и это после отремонтированных инженерных систем. Жители рассказали, что стены фундамента внутри - все в трещинах, сквозь них и сочится вода, которая потом разливается по полу. Из-за такой вечной сырости в доме кружат полчища комаров, бегают тараканы.

До ремонта коммуникаций в подвале жильцы мылись в общественных банях, либо уходили к родственникам и знакомым, так как душевые находятся в антисанитарном состоянии. Еще одна жительница дома Елена рассказала Накануне.RU, что не все жильцы исправно платят за потребленные коммунальные услуги. В подъезде на мусоропроводе лежит целая кипа писем недобросовестным жильцам от судебных приставов.

"У нас тут процентов 25 только людей платят исправно за воду и свет. Остальные не платят. Возможно, из-за этого нас отказываются брать управляющие организации. Но почему из-за этого должны страдать добросовестные жители? Мы-то платим. Отключайте тогда им воду и свет, мы за них не обязаны платить, а уж страдать по их вине - тем более", - отметила Елена.

На некоторых пожарных лестницах жильцы перекрыли входные отверстия. Например, между четвертым и пятым этажами в проем воткнута панцирная кровать, а на нее сверху навален мусор. Люди переживают, что в случае пожара просто не смогут спастись.

"Мы с жильцами проводим беседы, но не всегда это помогает. У нас тут много молодых семей с детьми, много стариков, но есть и алкаши всякие, которым вообще до фонаря что происходит вокруг. Они вот и валят мусор. А объяснять бесполезно", - добавила Елена.

Еще одна проблема у людей, проживающих в этом доме - это отсутствие дворника. Как результат - весь двор зарос травой. Возле дома на дороге асфальт разбит, мусорной площадки тоже нет. Некоторые жильцы бросают мусор возле ограждения, которое раньше и было площадкой для сбора мусора.

Жильцы рассказали, что писали и в прокуратуру города, и в администрацию, однако пока решения проблем жильцов нет. Накануне.RU направило запрос в администрацию Кургана с просьбой прояснить ситуацию по дому. А пока жители каждую ночь живут в страхе и просыпаются от каждого шороха, думая, что это от сырости рушатся стены их квартиры.