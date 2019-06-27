Пиар-директор Алибасова пояснил свои слова про "спектакль" с отравлением продюсера

Пиар-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин пояснил свои слова о "спектакле" с отравлением своего шефа, пишет "Вечерняя Москва".

Как ранее сообщало Накануне.RU, 72-летний Алибасов несколько недель назад выпил по ошибке жидкость для прочистки труб и получил химический ожог внутренних органов. В реанимации его на несколько дней вводили в медикаментозный сон. Сейчас его выписали из больницы и он прекрасно себя чувствует.

Горжанкин отметил, что все, что происходит в жизни - это спектакль.

"Я имел в виду в таком контексте. Уже официально доказано, что Бари Каримович отравился, он лежал в больнице, есть все заключения. Положили Бари Алибасова в больницу, и можно было бы сидеть и молчать. А мы информировали, сообщали о том, как он себя чувствует, какие заявления делает. Поэтому тема привлекла внимание. Это реальные события, все доказательства есть", - сказал Горжанкин.