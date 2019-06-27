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Происшествия В России
Ан-148, крушение, МЧС (2018) | Фото: МЧС России

МАК назвал окончательные причины крушения Ан-148 в Подмосковье

В Межгосударственном авиационном комитете назвали окончательную причину крушения самолета авиакомпании "Саратовские авиалинии" Ан-148, пишут "Ведомости".

В МАК отметили, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа борта во время набора высоты.

В отчете сказано, что пилоты перед тем как вылететь забыли включить обогрев датчиков скорости, из-за этого при наборе высоты произошло их обледенение. Экипаж увидел на приборах неверные данные о скорости воздушного судна и, чтобы разогнаться еще быстрее, пилоты при плохой видимости начали снижаться. В результате, самолет врезался в землю.

Все это произошло, по данным МАК, из-за того, что пилоты торопились - самолет прибыл на взлетную полосу поздно.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли. Спасатели отыскали более 1 тыс. 400 фрагментов тел и 500 - воздушного судна.

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МАК назвал окончательные причины крушения Ан-148 в Подмосковье

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Теги: Ан-148, самолет, крушение, Саратовские авиалинии



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