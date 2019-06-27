Климкин заявил, что ноту Киева к Москве по арестованным украинским морякам его ведомство могло направить без согласования с Зеленским

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ноту Киева к Москве относительно арестованных украинских моряков его ведомство могло направить без согласования с президентом Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

Ранее украинского лидера возмутил ответ МИД на ноту России по арестованным морякам. Глава государства отметил, что ведомство не согласовало этот документ с ним.

"Все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", - отметил Климкин.

Он добавил, что у него с главой государства есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия "российской агрессии".