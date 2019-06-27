В Иркутске таксист вернул мужчине пачку денег, найденных у здания банка

В Иркутске таксист вернул клиенту банка потерянные деньги.

Крупную сумму в пакете возле здания банка обнаружил водитель такси Шамхал Г., пишет Mash.

Он поднял пакет, внутри оказалось около 1 млн руб. Таксист на машине погнался за владельцем, чтобы вернуть деньги, а тот испугался и начал ехать быстрее.

В какой-то момент таксисту все же удалось поравняться с машиной владельца купюр - он начал трясти пакетом, тогда хозяин денег все понял и остановился.