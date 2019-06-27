Зеленскому не понравились, что ДНР и ЛНР отдадут Украине четверых пленных

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленскому не понравились, что ДНР и ЛНР отдадут Украине четверых пленных

Украинский президент Владимир Зеленский заявил: ему не нравится, что глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук договорился с лидерами ДНР и ЛНР об освобождении четверых украинских пленных. Об этом Зеленский сказал на брифинге.
Читайте также:

Он отметил, что ни разу не общался с Медведчуком и "не понимает, почему у нас должны быть посредники". Зеленский "забыл", что он сам отверг как переговоры с Донбассом, так и с Россией. Поэтому подобными вопросами занимаются посредники.

Также он недоволен, что Медведчук вообще поднимает важные вопросы.

"Почему с его стороны [Медведчука] поднимаются вопросы возвращения пленных, вопросы прекращения войны? И почему это вспоминается именно перед выборами?" - возмутился Зеленский.

Здесь он снова "забыл", что прекращение войны и возвращение пленных он назвал своими первоочередными задачами. Этого же от него ждут и жители страны, больше половины которых согласны ради мира на автономию Донбасса и прямые переговоры с республиками.

Что касается его недовольства в связи с предстоящими 21 июля выборами в Раду, то некоторые политологи считают, что его мирные инициативы в Донбассе (разведение сил в Станице Луганской и активизация переговоров в Минске) связаны как раз с тем, чтобы набрать в юго-восточных регионах, где у него высокий рейтинг, как можно больше голосов. Примечательно, что главным конкурентом "Слуги народа" Зеленского в юго-восточных регионах является именно партия "Оппозиционная платформа - за жизнь". Само же недовольство президента Украины тем, что на Украину возвращаются четверо ее граждан, вызывает недоумение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленскому не понравились, что ДНР и ЛНР отдадут Украине четверых пленных

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров