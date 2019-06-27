Зеленскому не понравились, что ДНР и ЛНР отдадут Украине четверых пленных

Украинский президент Владимир Зеленский заявил: ему не нравится, что глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук договорился с лидерами ДНР и ЛНР об освобождении четверых украинских пленных. Об этом Зеленский сказал на брифинге.

Он отметил, что ни разу не общался с Медведчуком и "не понимает, почему у нас должны быть посредники". Зеленский "забыл", что он сам отверг как переговоры с Донбассом, так и с Россией. Поэтому подобными вопросами занимаются посредники.

Также он недоволен, что Медведчук вообще поднимает важные вопросы.

"Почему с его стороны [Медведчука] поднимаются вопросы возвращения пленных, вопросы прекращения войны? И почему это вспоминается именно перед выборами?" - возмутился Зеленский.

Здесь он снова "забыл", что прекращение войны и возвращение пленных он назвал своими первоочередными задачами. Этого же от него ждут и жители страны, больше половины которых согласны ради мира на автономию Донбасса и прямые переговоры с республиками.

Что касается его недовольства в связи с предстоящими 21 июля выборами в Раду, то некоторые политологи считают, что его мирные инициативы в Донбассе (разведение сил в Станице Луганской и активизация переговоров в Минске) связаны как раз с тем, чтобы набрать в юго-восточных регионах, где у него высокий рейтинг, как можно больше голосов. Примечательно, что главным конкурентом "Слуги народа" Зеленского в юго-восточных регионах является именно партия "Оппозиционная платформа - за жизнь". Само же недовольство президента Украины тем, что на Украину возвращаются четверо ее граждан, вызывает недоумение.