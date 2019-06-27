В Екатеринбурге отметили "неизвестное захоронение жертв чекистов". Ученые говорят, что там не было расстрелов

На площади Обороны в Екатеринбурге неизвестные установили табличку в память о жертвах политических репрессий в 20-х годах XX века. Фотографии таблички прислали на почту в редакцию Накануне.RU, в теле письма были оставлены контакты некого Николая Богданова.

"На этом месте находится место захоронения людей, расстрелянных чекистами в 1920-е", - гласит табличка.

Отметим, что связаться с Николаем Богдановым по указанным в письме контактам не удалось. Между тем в Екатеринбурге проживает руководитель движения "Общее дело" Николай Богданов, в 2014 году поддержавший украинских националистов и выступавший на сцене Евромайдана.

По словам начальника Управления архивами Свердловской области Александра Капустина, на площади Обороны нет известных специалистам захоронений. Он посоветовал обратиться в УФСБ по Свердловской области, возможно, информация по захоронениям на площади Обороны есть там. Однако сам заметил, что это маловероятно.

"У меня нет такой информации. Лучше обращаться в УФСБ по Свердловской области. В архиве таких документов нет. Абсолютно точно", - заявил Капустин.

Он также отметил, что в предлагаемый авторами таблички период практика расстрелов уже активно сворачивалась, а кроме того уральские исследователи обладают практически полной статисткой по расстрелянным и репрессированным в Гражданскую войну.

"В 20-е резко пошло на спад количество расстрелов. Это иллюзия, что тогда их было много, очередной миф. Любишь ты советский период или нет, надо просто быть точным и не рассказывать сказки. Мы знаем точные цифры. Вся статистика зарегистрирована", - добавил он.