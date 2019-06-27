На резервном самолете президента Бразилии нашли 39 кг кокаина

39 кг кокаина нашли на борту резервного самолета президента Бразилии. Обнаружили наркотики испанцы: гвардейцы задержали с поличным сержанта ВВС Бразилии, в чемодане которого, как сообщает испанское издание El Pais, и находился "груз". Интересно, что целью путешествия самолета была не Испания – в Севилье борт только дозаправился, чтобы долететь до японской Осаки, где состоится саммит G20. Сержанта задержали, а самолет продолжил путь в Японию. Президент Бразилии Жаир Болсонару поспешил сообщить в микроблоге, что его команда непричастна к перевозке наркотиков.