23 Июля 2020
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Ноябрьск, чиновник-кокаинист, наркотики (2013) | Фото: 89.mvd.ru

На резервном самолете президента Бразилии нашли 39 кг кокаина

39 кг кокаина нашли на борту резервного самолета президента Бразилии. Обнаружили наркотики испанцы: гвардейцы задержали с поличным сержанта ВВС Бразилии, в чемодане которого, как сообщает испанское издание El Pais, и находился "груз". Интересно, что целью путешествия самолета была не Испания – в Севилье борт только дозаправился, чтобы долететь до японской Осаки, где состоится саммит G20. Сержанта задержали, а самолет продолжил путь в Японию. Президент Бразилии Жаир Болсонару поспешил сообщить в микроблоге, что его команда непричастна к перевозке наркотиков.
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На резервном самолете президента Бразилии нашли 39 кг кокаина

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Теги: президентский самолет, кокаин, наркотики



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