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Происшествия В России
Сергей Петров (2019) | Фото: motorpage.ru

Владелец "Рольфа" Петров вывел четыре миллиарда рублей за границу, - СКР

В отношении основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в офисах одного из крупнейших российских дилерских холдингов в Москве и Санкт-Петербурге ведутся обыски.

Основатель и председатель совета директоров "Рольфа" Сергей Петров связал проходящее с делом по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Сам бизнесмен находится за границей.

Следственный комитет РФ подтвердил это заявление. По версии следствия, Петров, будучи " фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт" и подконтрольной ему кипрской "Панабел лимитед", вступил в сговор с руководителями этих компаний и договорился о незаконном перечислении средств, полученных от коммерческой деятельности "Рольфа" на счета "Панабел лимитед".

Подозреваемые подготовили заведомо подложный договор о покупке "Рольфом" у кипрской "Панабел лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, заявили в СК.

Через подконтрольный Петрову московский банк они перевели эти деньги со счета "Рольфа" на счет "Панабел лимитед" в австрийском банке. Затем деньги поступили Петрову.

Петров создал "Рольф" в 1991 году. В 2004 году он покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам.

Известно, что один из сыновей Петрова является единственным бенефициаром ГК "Рольф".

Портфель брендов компании "Рольф" включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

В рейтинге крупнейших частных компаний Forbes 2018 "Рольф" признан лидером автомобильного ритейла в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб.

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Владелец "Рольфа" Петров вывел четыре миллиарда рублей за границу, - СКР

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Теги: сергей петров, рольф



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