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раскопки на месте обнаружения останков царской семьи (2019) | Фото: vk.com/memorialromanovykh

На месте обнаружения останков семьи Николая II начались раскопки и бурения

Специалисты начали раскопки на месте обнаружения останков императора Николая II и его семьи.

Напомним, летом прошлого года в Следственном комитете РФ заявили, что экспертизы подтвердили подлинность останков последнего российского императора, членов его семьи и лиц из их окружения, убитых в 1918 году. Согласно выводам экспертизы, 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын. Итоговое процессуальное решение в СК обещали озвучить по завершении двух повторных комиссионных экспертиз, к производству которых привлекли специальных ученых.

раскопки на месте обнаружения останков царской семьи(2019)|Фото: vk.com/memorialromanovykh

Как сообщили Накануне.RU в благотворительном фонде "Мемориал Романовых", Следственный комитет по поручению РПЦ инициировал почвоведческую экспертизу. Сегодня на Царских могилах прошли работы - раскопки и бурения. Они проводились под контролем управления государственной охраны объектов культурного наследия.

раскопки на месте обнаружения останков царской семьи(2019)|Фото: vk.com/memorialromanovykh

раскопки на месте обнаружения останков царской семьи(2019)|Фото: vk.com/memorialromanovykh

Напомним, ранее Русская православная церковь выразила благодарность Следственному комитету, который установил принадлежность найденных под Екатеринбургом останков.

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На месте обнаружения останков семьи Николая II начались раскопки и бурения

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Теги: император, останки, экспертиза, СКР



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