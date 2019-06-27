Китайский Су-30 пролетел вблизи канадского фрегата

Истребитель Су-30 ВВС НОАК пролетел на высоте 300 м над канадским фрегатом HMCS Regina FFH334. Сообщается, что это произошло в Восточно-китайском море к востоку от Шанхая. Инцидент случился еще 25 июня, однако известно о нём стало только сейчас.

Это первый случай сближения китайского военного самолёта и канадского боевого корабля. В то же время, сближение оказалось не опасным и канадцы не сочли его провокационным. Капитан фрегата охарактеризовал пролёт китайского Су-30 как "профессиональный" и "дружелюбный".

Фрегат участвовал в походе в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.

США и их союзники, такие как Канада, Япония, Великобритания или Австралия традиционно пытаются демонстрировать силу в Южно-Китайском море, направляя свои боевые корабли в акватории, которые Пекин считает своими. В ответ корабли ВМС НОАК совершают походы за "первую цепочку островов", например, как сообщало Накануне.RU, авианосец "Ляонин" недавно прошёл между японскими островами.