24 Июля 2020
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Су-30 ВВС НОАК (2017) | Фото: mil.news.sina.com.cn

Китайский Су-30 пролетел вблизи канадского фрегата

Истребитель Су-30 ВВС НОАК пролетел на высоте 300 м над канадским фрегатом HMCS Regina FFH334. Сообщается, что это произошло в Восточно-китайском море к востоку от Шанхая. Инцидент случился еще 25 июня, однако известно о нём стало только сейчас.
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Это первый случай сближения китайского военного самолёта и канадского боевого корабля. В то же время, сближение оказалось не опасным и канадцы не сочли его провокационным. Капитан фрегата охарактеризовал пролёт китайского Су-30 как "профессиональный" и "дружелюбный".

Фрегат ВМС Канады HMCS Regina FFH334(2019)|Фото: http://baijiahao.baidu.com/

Фрегат участвовал в походе в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.

США и их союзники, такие как Канада, Япония, Великобритания или Австралия традиционно пытаются демонстрировать силу в Южно-Китайском море, направляя свои боевые корабли в акватории, которые Пекин считает своими. В ответ корабли ВМС НОАК совершают походы за "первую цепочку островов", например, как сообщало Накануне.RU, авианосец "Ляонин" недавно прошёл между японскими островами.

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Китайский Су-30 пролетел вблизи канадского фрегата

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Теги: Китай, Су-30, ВМС, Южно-Китайское море, Восточно-китайское море



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