"Обидели меценатов и они охладели к 300 летию Екатеринбурга": последствия "скверных протестов"

Советник вице-губернатора Свердловской области Александр Рыжков считает, что из-за протестов Екатеринбург получил один сквер и потерял "рывок в будущее, храм и другие проекты", передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас должен был быть Екатеринбург будущего, а мы лишились нового витка развития и конкуренция среди мегаполисов огромная! Что мы теперь будем иметь - пробки, ни метро, ничего. Мы упустили храм и поколение екатеринбуржцев потеряло возможность развития", - считает Рыжков.

"Были планы - сначала храм, потом другие проекты и рывок в будущее. Теперь будущее под вопросом, вот чего добились протестами. Обидели меценатов и они охладели к 300-летию Екатеринбурга", - говорит чиновник.

Ранее, напомним, про обиды высказывался и сам меценат, глава РМК Игорь Алтушкин. "То, что я сейчас чувствую, - это не злость, не обида. Наверное, разочарование", - заявил бизнесмен в интервью для Русского репортера. "Сейчас отбили все желание что-то делать. Я же тоже человек. Мы же все это делали не ради хайпа и пиара. Хорошо, пусть мы — не такие правильные благотворители. Они все - такие классные, а мы - не классные. Я не собираюсь никого ни в чем переубеждать. Но мы сейчас отойдем немножко в сторону. Мы сейчас передаем эстафету классным и креативным. Но пройдет время, и мы публично спросим: "А что вы сделали?" - отмечает бизнесмен.

Напомним, 13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, стройка была приостановлена. Сейчас решается вопрос о другой площадке для строительства, ее выберут через опрос горожан в сентябре.