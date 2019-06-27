В Нижневартовске за сутки выпала половина месячной нормы осадков, ветер повалил деревья

В Нижневартовске устранили последствия непогоды: 26 июня в городе выпало 35 мм осадков, это половина месячной нормы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На улицах работало несколько бригад управления по дорожному хозяйству и благоустройству города. Заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев отметил, что на магистралях с низким уклоном и там, где отсутствуют ливневые стоки, воду откачали.

"Порывами ветра повалено несколько деревьев, которые оперативно убрали" – добавил он.

26-27 июня в Нижневартовске из-за непогоды введен режим повышенной готовности.