В Нижневартовске за сутки выпала половина месячной нормы осадков, ветер повалил деревья
В Нижневартовске устранили последствия непогоды: 26 июня в городе выпало 35 мм осадков, это половина месячной нормы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
На улицах работало несколько бригад управления по дорожному хозяйству и благоустройству города. Заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев отметил, что на магистралях с низким уклоном и там, где отсутствуют ливневые стоки, воду откачали.
"Порывами ветра повалено несколько деревьев, которые оперативно убрали" – добавил он.
26-27 июня в Нижневартовске из-за непогоды введен режим повышенной готовности.