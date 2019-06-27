Депутаты одобрили поправки в областной бюджет. 760 млн рублей выделено на покупку 65 автобусов для Челябинска

Депутаты ЗСО внесли поправки в бюджет Челябинской области на 2019 год и плановый период, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Бюджет пополнился на 116,6 млн руб. за счет увеличение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 60 млн руб. будет направлено Карабашу, победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Еще 56,6 млн руб. выделено на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

За счет перераспределения средств 1,8 млрд руб. направят на дополнительное финансовое обеспечение образовательного процесса с учетом увеличения контингентов учащихся, 761,2 млн руб. выделено на покупку 65 автобусов на газомоторном топливе.

С учетом поправок дефицит бюджета остается без изменений и составляет 15,5 млрд руб.