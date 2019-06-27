23 Июля 2020
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Общество В России Крым
гуф (2011) | Фото: muslib.ru

На рэп-фестивале Дмитрия Киселева в Крыму выступит Гуф

Прошло полгода с тех пор, как известный телеведущий Дмитрий Киселев заявил о намерении провести рэп-фестиваль в Крыму. Мероприятие постепенно приближается, и уже стал известен список хэдлайнеров.

Издание "Афиша Daily" сообщает: "на фестивале Rap Koktebel 2019 выступят Guf, Кравц, Mozee Montana, Tony Tonite и Lil Kate. Имена остальных артистов пока не разглашаются".

64-летний Киселев очень внезапно (для себя и публики) стал приверженцем рэпа. Минувшей зимой он не только вступился за российских рэперов но и сам зачитал стихи под бит в своей передаче "Вести недели". Очевидно, что это направление пришлось ему по душе. "Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Более того, уже в ближайшем сезоне. Это конец августа. Я же делаю в Коктебеле  крупнейший джазовый фестиваль на постсоветском пространстве вот уже 16 лет. Я думаю, что паровозиком сделаем рэп-фестиваль сразу после джазового", - цитирует Киселева радиостанция "Говорит Москва".

Киселев даже предложил площадку, на которой может пройти такой фест. "28-30 августа загремит крупнейший в России рэп open air. Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле. Как известно, там же всегда был крупнейший нудистский пляж", - запланировал Киселев.

Интересно, что на этом пляже Дмитрий вполне может столкнуться с другой звездой – актером Алексеем Паниным (41). Тот частенько проводит на нудистских пляжах Крыма отпуск. Прошлым летом, например, Панин в компании друзей провел на каменистых пляжах в Симеизе довольно много времени.

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На рэп-фестивале Дмитрия Киселева в Крыму выступит Гуф

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Теги: гуф, рэп-фестиваль, дмитрий киселев



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