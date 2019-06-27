"На Молдавии апробируется сценарий реинтеграции, и Донбасс может стать следующим"

В Молдавии Запад и Россия апробируют сценарий разрешения кризиса, который может быть применен и в Донбассе. Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

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По его мнению, если в парламентских выборах в Молдавии будет участвовать Приднестровье, то это означает, что такой же путь может ожидать Донбасс.

"Если в досрочных выборах участвует Приднестровье, понятно, это закрепляет вектор пророссийский. Но, скорее всего, Запад уже на это согласен. Приднестровье, наверное, будет на правах автономии, и, кстати, видимо, Гагаузии подтвердят их статус отдельный", – сказал Джангиров.

Он привел пример Гренладии, которая формально является частью Дании, и Курдистана в Ираке, который имеет статус широкой автономии. С Донбассом может произойти формальное возвращение в состав Украины при его фактической независимости, полагает политолог.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял перед выборами, что не согласится на особый статус Донбасса. А ранее признал, что вообще не пойдет ни на какой компромисс по Донбассу и не будет вести с ним никаких переговоров.