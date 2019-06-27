Диссидент, депутат, участник списка Forbes: кто такой Сергей Петров - основатель автодилера "Рольф", где проходят обыски

В офисах одного из крупнейших дилерских холдингов в России - "Рольф" - в Москве и Санкт-Петербурге ведутся обыски.

Основатель и председатель совета директоров "Рольфа" Сергей Петров в разговоре с РБК связал проходящее с делом по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года.

Петров создал "Рольф" в 1991 году. В 2004 году он покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам.

Тремя годами позже, в 2007, был избран депутатом Государственной думы от "Справедливой России" и вошел в комитет по бюджету и налогам, а осенью 2015 решил, что в Госдуму больше не пойдет.

По данным СМИ, Петров не публичный человек. О личной жизни почти не распространяется. Однако известно, что он женат и имеет двух взрослых сыновей, один из которых является единственным бенефициаром ГК "Рольф".

Родился в Оренбурге 16 августа 1954 года. Закончил Оренбургское высшее военное краснознаменное авиационное училище летчиков им. И. С. Полбина.

Однако карьеры летчика не вышло – Петров принял участие в организации антикоммунистического кружка. Из ВВС его уволили, исключили из Компартии Советского Союза за антисоветскую пропаганду и участие в тайных демократических организациях.

Петров с семьей перебрался в Москву, где отучился в Московском институте торговли заочного отделения по специальности "Экономика торговли".

Находился на баррикадах вокруг Белого Дома во время путча в 1991 году.

"Свой бизнес я начал в 1991 практически с нуля, став собственником небольшой автоторговой компании", - приводит слова Петрова Moneymakerfactory.

Бизнес начался с "Mitsubishi", о которой никто почти не знал. Он получил кредит без залога – 40 "Лансеров", еще один кредит пришлось взять, чтобы приобрести оборудование для сервисного обслуживания автомобилей. Так Сергей Петров начал продвигать в России новую автомобильную марку.

Forbes приводит отрывок из готовящейся к печати книги предпринимателя: "Чтобы построить дилерский центр, нам требовался капитал. Дать нам денег Харунари не мог - японская бюрократия крайне неповоротлива. Но к тому моменту он уже настолько нам доверял, что выделил "Рольфу" сорок автомобилей "Лансер", чтобы мы сами себе заработали на жизнь.

Советский Союз только что рухнул. "Рольф" зарегистрировали 5 августа 1991 года, а спустя две недели в стране произошел путч. Несмотря на это, мы получили дилерство "Мицубиши" уже в начале 1992-го, хотя никто точно не знал, что будет. Экономика перерождалась. Старые законы уже не действовали, новых еще не придумали. Наше маленькое и смелое предприятие могло в любой момент исчезнуть в водовороте событий. Но мы получили от Харунари машины в кредит, без предоплаты и залога. Как прежде практически без залога получили от Шофеля оборудование для сервиса. Почему-то люди нам доверяли".

В 1994 году состоялось открытие первого автосалона компании Сергея Петрова. В 1998 – эксклюзивный дистрибьютор Mitsubishi в европейской части России, а в 2003-м – во всей стране. Позже в портфеле компании "Рольф" появился Hyundai. Затем открываются первые дилерские центры Audi и Ford.

После депутатства СМИ отметили несколько основных моментов, сделавших имя политика Петрова нарицательным. Во-первых, несоответствие доходов, выявленное в ходе одной из проверок депутатов Госдумы. Во-вторых, активное участие в жизни собственного бизнеса в то время, как в Госдуме он говорит про справедливость, бюджет и налоги.

Также примечательно, что на его машинах ездит немало оппозиционеров.

При этом депутат-"справедливоросс" был замечен в голосования по многим резонансным законопроектам против большинства: "закон Димы Яковлева", президентский закон о нацгвардии, резонансные ограничительные инициативы об интернете.

На протяжении последних десяти лет бизнесмен входит в число богатейших в России. В 2008 его состояние по версии Forbes оценивалось в 1,7 млрд долларов (60-я строчку рейтинга), в 2014 оно сократилось до 100 миллионов и вывело его на 109 место. Сегодня в рейтинге Forbes‑200 Сергей Петров с состоянием в 900 млн долларов занимает 114-ю строку.

"Многие люди упускают в жизни множество возможностей, не желая учиться и стараясь показать себя умнее всех. Русские коммерсанты особенно подвержены этой болезни. Предприниматели вообще люди гордые. Чтобы начать свое дело, нужно обладать определенной уверенностью в себе, способностью двигаться наперекор потоку, но гордость часто переходит в провинциальную заносчивость. Особенно когда деньги шальные, не заработанные. Перепродав за углом селедку на два рубля дороже, вы заработаете какую-то прибыль. Но это не значит, что у вас будет бизнес. Можно заработать и не создать дела — и наоборот. Как ни странно, получение дохода и построение устойчивой процветающей компании зачастую задачи прямо противоположные.

В начале девяностых в России многие люди этого не понимали. Я, может, тоже многого тогда не понимал. Но меня подстегивало другое. Советский Cоюз только рухнул вместе с его бесчеловечной экономикой. Как мне тогда казалось, у страны появился шанс, очистившись, построить новое, лучшее, общество. И я хотел внести свой вклад в этот новый мир, создав компанию, благополучие которой строилось бы на передовом менеджменте. Я хотел построить компанию, которая могла бы процветать десятилетиями", - пишет Петров в своей книге.

Есть там мысли и о "неизбежной приватизации", которую, по словам Петрова, после краха СССР никто не смог бы остановить: "Все здания тогда принадлежали государству и его многочисленным учреждениям. Проблемы с недвижимостью в то время решались только одним способом - поиском лояльного чиновника. И я предложил войти в наш бизнес Владимиру Блохину, директору автобазы Госкино, у которой "Розек" прежде арендовал площади. Его контора владела множеством стоянок и гаражей, которые часто пустовали. Блохин видел, как мы работаем, и недолго думая согласился.

Автобаза передала часть своих гаражей в собственность "Рольфу", а за это получила миноритарную долю в нашей фирме. В обмен на неликвидный актив госпредприятие получило акции в прибыльном бизнесе. Но при этом небольшая доля в "Рольфе" не давала ему почти никаких прав по контролю за этим активом. Фактически я получил ее в полное распоряжение.

Чтобы провернуть эту операцию, нам пришлось получать одобрение начальства Блохина в Госкино. Сделать это оказалось не слишком сложно — мы подарили чиновнику Госкино белую "Тойоту", которую он, впрочем, записал на свою жену. Подписав бумаги, я тогда подумал: а ведь точно таким же образом сейчас можно передавать в частную собственность не заброшенные и никому не нужные гаражи, а все что угодно - хоть особняки на Остоженке, хоть нефтяные вышки в Уренгое.

И пока я это думал, другие люди этим как раз и занимались. Гайдар с Чубайсом лишь попытались хоть как-то упорядочить этот процесс".