Эксперты из Екатеринбурга предрекли антихрамовые протесты в других городах

Сегодня, 27 июня, в Екатеринбурге монархисты из исторического общества "Двуглавый Орел" и члены Всемирного Русского Народного собора провели круглый стол с экспертами из властных кругов, общественных формаций и РПЦ. Дискуссия не ограничилась обсуждением прошедших протестов, заставивших остановить стройку храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра, а коснулась в целом движения "Стоп храм", передает корреспондент Накануне.RU.

Такие протесты направлены не прямо на государство, а на Церковь, сказал один из участников дискуссии отец Петр, но во многом, по мнению эксперта, катализация протеста происходит на теме РПЦ для того, чтобы снять напряжённость в обществе.

"В этом отношении Церковь оказывается уязвимой. Мы не имеем ни того навыка работы со СМИ, те заявления, которые делаются, могут быть легко обыграны, фразы выдергиваются из контекста, мы к этому не готовы, и не думаю, что будем готовы в ближайшее время", - заключил отец Петр.

Советник главы администрации губернатора Александр Рыжков подчеркнул, что надо закрепить в общественном сознании, что выступало против храма "агрессивное меньшинство" - "это не весь город, это было не мнение горожан".

"Нужно активно строить цепь общественных организаций вокруг РПЦ, - сказал Рыжков. - Мы ждём сигнала от епархии".

Эксперты круглого стола сходятся во мнении, что выступления так называемых "храмоборцев", которые были и до Екатеринбурга, будут и в других городах, нечто подобное в ближайшее время обязательно повторится, причем неоднократно.

Организаторы дискуссии делают акцент на прецеденте отмены законных процедур и "продавливании улицей власти".