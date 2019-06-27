23 Июля 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Utair не будет выплачивать акционерам дивиденды по итогам 2018 года

Авиакомпания Utair отказалась от выплаты дивидендов акционерам по итогам 2018 года из-за отсутствия чистой прибыли. Сегодня в Ханты-Мансийске проходит годовое общее собрание акционеров компании.

На собрании было отмечено, что, несмотря на сложное положение, в котором оказался перевозчик, за год Utair вошел в тройку лидеров по количеству перелетов, увеличил пассажиропоток. Фокус стратегии сосредоточен на росте операционной эффективности и маршрутной сети.

Напомним, в преддверии ГОСА руководство Utair выпустило релиз, в котором разъяснило текущую финансовую ситуацию компании. Так, авиакомпания продолжает переговоры с кредиторами, добилась переноса процентных платежей с июня и при этом не собирается продавать прибыльные авиационные активы вроде вертолетной компании. Но при этом перевозчик готов расстаться с 50-процентной долей в сервисной компании UTG.

"Utair продолжает реструктуризацию долгов и до конца недели осуществит частичное погашение процентов по семилетним кредитам и займам в сумме 109,2 млн. руб., а также без изменений произведет платежи по двенадцатилетним обязательствам и лизинговому портфелю. Кредиторы понимают, что в высокий летний сезон Utair всю операционную прибыль сохраняет для создания «подушки ликвидности», поэтому переносит очередную сумму процентных платежей, подлежащих уплате в июне. Это запланированное решение в рамках комплексной реструктуризации долговых обязательств. Utair — крупнейший перевозчик, который обеспечивает прямую связь между дальними регионами России, ему необходимо аккумулировать прибыль для бесперебойных полетов и создания финансовых запасов на низкий осенне-зимний период", - говорится в сообщении Utair.

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Utair не будет выплачивать акционерам дивиденды по итогам 2018 года

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Теги: utair, дивиденды, годовое собрание акционеров, долги



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