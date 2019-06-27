В Курганской области осудили извращенца за интимную переписку с маленькими девочками

В Зауралье 33-летний житель Далматовского района осужден на 5 лет в колонии общего режима за развратные действия в отношении детей.

В 2017-2018 годах через соцсети мужчина переписывался с маленькими девочками, отправляя им фото и видео развратного содержания, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Извращенец вынуждал девочек высылать ему их личные фото и видеозаписи интимного содержания.

Интересный факт - осужденный работал в организации, деятельность которой связана с воспитанием молодежи.