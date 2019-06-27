23 Июля 2020
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Общество Свердловская область
Малышевский мост, ЖБИ, пробка (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге до середины сентября ограничат движение по Малышевскому мосту

В Екатеринбурге временно ограничат движение по Малышевскому мосту.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ограничения будут действовать с 29 июня по 16 сентября в связи с проведением ремонта путепровода на улице Малышева. Будет закрыто движение транспорта по полосе в направлении от центра города, но в то же время откроется отремонтированная полоса в обратном направлении. По ней и будет идти транспорт в обе стороны.

Кроме этого, изменяется схема движения общественного транспорта. Подробнее с изменениями можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.

Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

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В Екатеринбурге до середины сентября ограничат движение по Малышевскому мосту

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Теги: Малышевский мост, движение, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 12.08.2019 09:14 Мск В Екатеринбурге раньше срока открыли движение по Малышевскому мосту

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