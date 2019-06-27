В Екатеринбурге до середины сентября ограничат движение по Малышевскому мосту

В Екатеринбурге временно ограничат движение по Малышевскому мосту.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ограничения будут действовать с 29 июня по 16 сентября в связи с проведением ремонта путепровода на улице Малышева. Будет закрыто движение транспорта по полосе в направлении от центра города, но в то же время откроется отремонтированная полоса в обратном направлении. По ней и будет идти транспорт в обе стороны.

Кроме этого, изменяется схема движения общественного транспорта. Подробнее с изменениями можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.

Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.