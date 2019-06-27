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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Советском работники центра культуры и спорта, грозившие властям забастовкой, будут получать зарплату по-новому

В Советском работники "Городского центра культуры и спорта", которые грозили забастовкой из-за низких зарплат, вскоре смогут изучить новое положение об оплате труда, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 10 июня часть коллектива – 28 человек планировали начать забастовку из-за низких зарплат. После к ним планировали присоединиться и остальные работники. Размер зарплат работников центра культуры и спорта находится на уровне МРОТ, установленного в Югре.

Представитель профсоюза учреждения Игорь Пинженин рассказал Накануне.RU, что заседание рабочей группы было 25 июня. Городские власти разработали положение об оплате труда, но окончательного согласия по документу между профсоюзами и мэрией Советского нет.

"Мы продолжим диалог, потому что забастовки – не выход", - сказал Пинженин.

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В Советском работники центра культуры и спорта, грозившие властям забастовкой, будут получать зарплату по-новому

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Теги: забастовка, городской центр культуры и спорта, зарплаты, мрот, советский, александр блинов



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