В Зауралье пациент прямо в больнице попытался изнасиловать женщину

В Курганской области в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины - он попытался изнасиловать женщину.

Инцидент произошел в апреле этого года в одной из больниц Кетовского района - мужчина находился там на лечении, пострадавшая так же являлась пациенткой этой больницы, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На преступление злоумышленник решился, находясь в нетрезвом состоянии, его действия пресек охранник больницы.

Также установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.