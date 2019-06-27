Советник вице-губернатора назвал "скверные" протесты поражением и предложил снести "Ельцин-центр"

Советник вице-губернатора Свердловской области Александр Рыжков на заседании в парке "Россия - моя история" возмутился, что протестующих против храма в Екатеринбурге "было 2000 человек и получилось, что они навязали свою волю всему городу". По мнению Рыжкова, это отрицает Конституцию и закон, передает корреспондент Накануне.RU .

"Завтра придут и отберут у вас квартиру, потому что у вас из окна видно, как деревья растут", - сказал Рыжков.

Советник добавил, что протесты - это негативный инцидент и настоящее поражение. "Вопрос - как выйти из поражения?" - отметил он.

Эксперты дискуссионной площадки считают, что этот протест был "не про сквер", а имел место "мировоззренческий раскол, на котором сыграли определённые политические силы".

Рыжков заявил, что его возмутило то, что некоторые предлагали добавить в опрос строчку "Вообще не строить храм". Советник свердловского вице-губернатора заявил:

"А давайте добавим строчку "снести Ельцин-центр", он ведь был построен за 12 млрд бюджетных средств, почему либералов не интересует это? А что потом - добавят строчку: "снесем все православные церкви Екатеринбурга"?