23 Июля 2020
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Политика Москва
любовь соболь, митинг, либералы, выборы в мосгордуму (2019) | Фото:https://t.me/rlz_the_kraken

Соболь пытается оправдать будущий провал на выборах в Мосгордуму деятельностью "шпионов"

Любовь Соболь, в этом году баллотирующаяся в депутаты столичной Думы, заявила, что в ее предвыборный штаб проникают «засланные шпионы». Соболь, юрист так называемого ФБК Алексея Навального, считает, что ее соперники на выборах в Мосгордуму подсылают сборщиков, которые подделывают подписи избирателей.

телеграм-канал, любовь соболь(2019)|Фото:телеграм

Политолог Владимир Киреев дал комментарий к заявлению: «Как юрист Соболь должна бы понимать, что поддержка главы государства или выражение симпатии к ОНФ не карается законом». Также он отметил, что не понимает, на какие именно нарушения «засланных» должны отреагировать правоохранительные органы. "Впрочем, в штабе Соболь все может быть: там собрались такие специалисты, которые "выявляют" провокаторов по соцсетям, называя это внимательным отношением к сборщикам и контролем над всем процессом сбора подписей", - говорит эксперт.

Но, как стало известно ранее, «шпионов» руководство штаба, вполне вероятно, создает само: недавно бывший сборщик подписей в поддержку Любови Соболь рассказал, что его просили признаться на камеру в подделке автографов. Сотруднику сказали выучить заранее подготовленный текст и прочитать его под запись. После «исповеди» он должен был заявить, что решил сдаться с повинной, так как понял, что Соболь сражается «за правое дело».

"По этому сценарию в конце я должен был признать, что Соболь на самом деле занимается правым делом, поэтому я якобы одумался - и решил не вбрасывать "липовые" подписи, а рассказать правду.Мне дали этот текст, я прочел его вслух - и отказался от этой затеи. Но они записывали видео, когда я читал "саморазоблачение". Я просил оператора удалить видео, но, похоже, он просто сделал вид, что стер запись", - делится с "Ридусом" впечатлениями бывший сборщик подписей.

Видимо, штаб решил набрать нужное количество голосов избирателей, спровоцировав громкий скандал. Сочувствующие Соболь тем временем травят «шпионов» в Сети и даже угрожают им физической расправой:

соцсети, твиттер, любовь соболь(2019)|Фото:twitter

Напомним, Любовь Соболь является кандидатом от 43 избирательного округа на выборах в московскую Думу. Избирательное законодательство предписывает беспартийным претендентам на пост депутата собрать в свою поддержку не менее трех процентов подписей жителей своего округа до 5 июля. Это же правило распространяется на кандидатов от непарламентских партий.

Москвичи выберут думский состав в единый день голосования 8 сентября.

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Соболь пытается оправдать будущий провал на выборах в Мосгордуму деятельностью "шпионов"

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Теги: соцсети, любовь соболь, листовки, выборы в мосгордуму, шпионы, сборщики подписей



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