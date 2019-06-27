ДНР и ЛНР отдадут Украине четырех пленных в надежде на дальнейший обмен

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, которые согласились в качестве жеста доброй воли освободить четырех пленных. Пресс-конференцию транслировал канал "112 Украина".

Передача четырех пленных состоится завтра в Минске. Пушилин выразил надежду, что это станет началом масштабного обмена всех на всех. При этом Медведчук повторил, что Киев не настроен на мирное урегулирование. Однако он договорился с лидерами Донбасса попытаться согласовать обмен всех на всех.

Как подчеркнул Пушилин, в ДНР и ЛНР при принятии решения об односторонней передаче четырех пленных "в первую очередь ориентировались на то, что должны быть освобождены граждане республик, которые задержаны на территории Украины". Медведчук отметил, что этот шаг должен стать "серьезным сигналом для действующей [украинской] власти".

Напомним, после инаугурации Владимира Зеленского Медведчук отказался участвовать при нем в переговорах по Донбассу. Однако потом передумал и заявил, что все же будет при необходимости участвовать в решении вопросов по освобождению.

Напомним, последний обмен пленными состоялся ровно 1,5 года назад - 27 декабря 2017 года.