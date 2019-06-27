СМИ: Каналы второго цифрового мультиплекса могут получить госсубсидии

Каналы из второго цифрового мультиплекса, большинство из которых – развлекательные и ориентированы на молодежь, могут получить в следующем году субсидии из федерального бюджета. По условиям попадания во второй мультиплекс, они должны оплачивать возможность вещать "в цифре" сами (в отличие от каналов первого мультиплекса), но из-за падения рекламных доходов даже федеральные игроки не факт, что смогут себе позволить такую роскошь. А тем временем, власть весьма заинтересована в их аудитории.

Господдержка телеканалов, входящих в состав второго мультиплекса, является приоритетом в рамках программы "Информационное общество", следует из опубликованных Минфином методических указаний по распределению базовых бюджетных ассигнований на плановый период 2020–2022 годов, сообщает РБК.

Телеканалы второго мультиплекса: РЕН ТВ, СТС, "Домашний", ТНТ, ТВ3, "Пятница", "Муз ТВ", "Звезда", "Мир" и "Спас". Программа цифровизации предполагает, что оба мультиплекса к концу года должны быть доступны в цифровом формате 98% населения страны. Планировалось, что окончательно от "аналога" откажутся в июне, когда начнется цифровое вещание во всех оставшихся субъектах РФ. Но затем было решено в ряде регионов отложить отключение "аналога" до октября.

Сейчас, как рассказывает источник РБК, обсуждается схема господдержки каналов второго мультиплекса на распространение цифрового сигнала в городах "100-". Но речь идет лишь о частичной компенсации вещания, уточняет собеседник РБК. Распространение цифрового сигнала только в городах "100+" обойдется десяти вещателям второго мультиплекса, по их собственным оценкам, примерно в 1,9 млрд руб., в городах "100-" — в сумму порядка 11 млрд руб.

Ситуацию усугубляет то, что в этом году рекламные доходы каналов вновь, как и в кризисном 2015 году, падают. В первом квартале общая рекламная выручка телевещателей снизилась, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 6%, до 41,5–42 млрд руб.

Молодежная аудитория — одна из самых важных целевых аудиторий для Кремля, уверен политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, это "не только значительное количество голосов на выборах, но и активная группа, которая в случае несогласия с теми или иными решениями власти способна выходить на протестные акции". Поэтому для взаимодействия с молодежью власть старается использовать все возможные способы, в том числе и телевизор, отмечает эксперт.