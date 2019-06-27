На Южном Урале военных подозревают в хищении 8 тысяч сухпайков

Возбуждено уголовное дело по факту хищения более 8 тысяч сухих пайков в Чебаркульском гарнизоне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главной военной прокуратуры, в 2018 году начальник продовольственной службы одной из воинских частей гарнизона, вступив в сговор со своим помощником, командиром отделения обеспечения питанием в полевых условиях части и командиром эвакуационного взвода, незаконно списали и похитили более 8 тыс. комплектов индивидуальных рационов питания на общую сумму свыше 5,7 млн рублей.

В дальнейшем сухие пайки были проданы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).