Госдума не стала требовать от Центробанка снижения ключевой ставки

Депутаты Госдумы приняли постановление по итогам годового отчета Центрального банка. После выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в мае парламентарии решили принять отчет только в первом чтении и сформировать свои пожелания в адрес регулятора. Депутатские предложения разработать макроэкономический сценарий при понижении ключевой ставки до уровня мировых банков, а также направить нефтегазовые доходы в реальный сектор комитеты отклонили, передает корреспондент Накануне.RU.

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Депутаты, напомним, использовали нетипичную процедуру принятия отчета Центробанка. Председатель "нижней палаты" Вячеслав Володин предложил принять отчет за основу и оформить депутатские предложения в виде законодательных инициатив. "Дополнительным постановлением мы сформируем инициативы, которые были бы для нас приоритетными. Просто принять к сведению - наша процедура, но хотелось бы, чтобы предложения были реализованы как можно быстрее", - сказал Володин.

В постановлении Госдума рекомендует Центробанку продолжать проведение политики инфляционного таргетирования с целью "поддержания ценовой стабильности, защиты от обесценения сбережений населения", хотя именно борьба Центробанка с инфляцией подвергалась наибольшей критике. Также депутаты потребовали активнее применять меры денежно-кредитной политики для создания условий экономического роста и стимулировать кредитование строительства жилья в сельской местности - речь идет о так называемой "сельской ипотеке".

Добавить в поручение требование о снижении ключевой ставки предложил депутат Евгений Федоров. Парламентарий попросил ЦБ оценить, как повлияет снижение ставки до европейского уровня в 0-0,25% годовых на макроэкономические показатели, и разработать механизмы предоставления длинных и дешевых денег, однако эта поправка была отклонена профильным комитетом. Не вошла в документ и поправка депутата Сергея Катасонова, в которой он требовал снизить закупки валюты за счет нефтегазовых доходов и направить деньги не в "кубышку", а в экономику.

В то же время депутаты предложили ЦБ оценить возможность более открытого обсуждения вопроса ключевой ставки и рассмотреть целесообразность публикации прогнозов по ключевой ставке и среднесрочных прогнозов экономического развития.

"В наших выступлениях при обсуждении отчета три фракции говорили о том, что Центральный банк не ставит своей целью создание условий для экономического роста и роста благосостояния граждан. Эта претензия не нашла отражения в постановлении", - сказал в ходе обсуждения проекта постановления депутат Валерий Гартунг.

По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, депутаты не имеют права своими постановлениями расширять функционал ЦБ, указанный в законе. Он добавил, что содействие экономическому росту и сейчас - одна из задач регулятора.

Ряд мер, указанных в постановлении, касается работы Правительства, кабмин попросили поддерживать конкуренцию на рынке финансовых услуг, в том числе не допускать избыточного участия государства и Центрального банка в деятельности финансовых институтов. Как сообщало Накануне.RU, с момента начала зачистки банковского сектора, в регионах России осталось лишь 16,1% от когда-либо зарегистрированных кредитных организаций.

Депутаты также рекомендовали провести работу по расширению участия банков в проектном финансировании, в том числе с использованием счетов эскроу, на которые уже с 1 июля должны перейти все застройщики. На середину февраля 2019 г. подано лишь 275 заявок на открытие счетов эскроу в девяти уполномоченных банках, эксперты опасаются, что проектное финансирование приведет к снижению темпов ввода жилья.

Депутаты также обозначили перечень законов, которые Центральный банк совместно с Правительством должны внести в "нижнюю палату" в первоочередном порядке. В их числе - норма о повышении сумм страхового возмещения вкладов в банках, у которых отзывается лицензия. В отдельных случаях (например, при получении наследства, продаже жилого помещения, возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат и пособий, грантов в форме субсидий и в других случаях) лимит страховой защиты может быть увеличен до 10 млн руб.

Повторно депутаты не стали обсуждать отчет ЦБ и единогласно проголосовали за постановление.