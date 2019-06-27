В Екатеринбурге обсудили "скверные" протесты - призвали создать охранительное движение в поддержку церкви

Сегодня, 27 июня, в мультимедийном парке "Россия - моя история" прошло первое заседание дискуссионного историко-философского клуба, организованного местными отделениями Общества исторического просвещения "Двуглавый Орел" и Всемирного Русского Народного собора. На заседании в том числе присутствовали советник свердловского вице-губернатора Александр Рыжков и новый глава фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков. Эксперты обсуждали "проблему" прошедших "скверных" протестов, тема дискуссии звучала так: "Невыученные уроки: Что произошло в Екатеринбурге в мае 2019 года и какие уроки из этого необходимо извлечь". Говорили о многом, в частности, призывали защищать РПЦ, некоторые даже предложили создать для этого охранительное движение, как в начале 20 века, передает корреспондент Накануне.RU.

В разговоре участвовали историки, философы, политологи, юристы и общественные деятели. Среди присутствующих были - Олег Мошкарев, директор института системных коммуникаций, Алексей Соловьев, заведующий кафедрой гуманитарного образования СУНЦ УрФУ, кандидат исторических наук, Наталья Прошина, директор Мультимедийного исторического парка "Россия – моя история", кандидат исторических наук, Елена Лазарева, доцент УрФУ, кандидат исторических наук, протоиерей Валерий Лавринов, настоятель храма, церковный историк, кандидат исторических наук, потоиерей Петр Мангилёв, доцент кафедры истории миссионерского института, кандидат исторических наук, протоиерей Алексий Яковлев, заведующий канцелярией Екатеринбургской епархии; Наталия Дьячкова, ректор миссионерского института Екатеринбургской епархии, профессор, доктор филологических наук; Ирина Шалина, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, доктор филологических наук; Евгений Тренин, доцент миссионерского института, кандидат юридических наук.

Много говорили о том, как не допустить впредь ситуации, когда "улица продавливает закон", о том, как найти механизмы гармонизации отношений – общественного диалога и необходимости объединения граждан, дорожащих традиционными ценностями и своим городом. Много слов было о надобности исторического просвещения и в этом плане - о роли Екатерининского собора в жизни города.

Дискуссию возглавили политолог, в недавнем прошлом - замглавы администрации Екатеринбурга Анатолий Гагарин и кандидат исторических наук, председатель молодежного отдела екатеринбургской епархии Алексей Соловьев. Гагарин отметил, что индекс одобрения Церкви упал за протестный месяц практически на 10% (с 50% до 42%). Эксперт выступил как сторонник жёстких действий.

"Мы имеем дело с организованной деятельностью против создания храмов и восстановления исторической справедливости", - сказал он.

По его словам, РПЦ не имеет такой защиты в "информационной войне", какую имеют государственные институты и СМИ, он считает, что в этой ситуации нужно объединение всех сил для защиты Церкви.

Участники дискуссии во время обсуждения затронули темы гражданского общества. По мнению советника свердловского вице-губернатора, РПЦ пользуется высоким уровнем доверия. Рыжков отметил, что в стране есть проблема социального расслоения между бедными и богатыми, она не решена, и если институт Церкви подвергается атаке, то это только усугубляет ситуацию.

Советника беспокоит то, что будет через 5-10 лет: "Будут ли наши дети носителями православия?" Молодое поколение демонстрирует непонимание, воинственный настрой к Церкви.

"Это разделило Европу, были миллионы жертв, не будет ли здесь так же? Надо искать механизмы. Наше поколение справится с этим, а вот поколение наших детей?" - заявил он.

Евгений Тренин увидел в том, как проходила реакция властных институтов на "скверные протесты", несоблюдение норм законов. На исход дела, по мнению юриста, повлияли слова президента Владимира Путина. По его мнению, сегодня только законом невозможно защитить РПЦ, нужна политическая воля, а элита неоднородна. Он считает, что необходимо охранительное движение для защиты РПЦ, которое будет похоже на подобные организации начала 20 века. "Если бы власть проявила жесткость в отношении соблюдения законных актов, то и храм благополучно бы строился", - сказал Тренин.

По его словам, протесты явно прошли под западным влиянием, именно на Западе заинтересованы в уничтожении такой мощной скрепы, как Церковь, считает выступивший на собрании эксперт. Перед завершением встречи всем ее участникам было предложено подготовиться к следующему заседанию и подумать на тему того, что нужно сделать в дальнейшем, чтобы идея строительства храма не повторила негативную историю, и о том, какие общественные проекты могут объединить молодежь, общество в городе добрых деятельных людей.

Озвучили проект резолюции уважаемого собрания, в которой нашел отражение тезис о необходимости возведения храма святой Екатерины в историческом центре города всем миром: "Сегодня важно вовлечь людей в широкое общественное объединение на благо города, в том числе, для участия в подготовке к 300-летию Екатеринбурга".

Добавим, что двуглавый орел – один из древнейших и распространенных символов власти. Историческое общество "Двуглавый орел" известно в частности акцией по десоветизации "Улицы России – без имен террористов", организация имеет отделения практически во всех крупных городах. Председатель "Двуглавого орла" Константин Малофеев выступает за то, чтобы Свердловская область сменила свое название, а в Екатеринбурге не было имени Свердлова вообще. 24 июня силами организации в Измайловском Кремле открылась выставка мелкой пластики героев "белого движения" - экспозиция насчитывает более 80 портретных образов из пластилина от последнего императора Николая II до таких личностей, как адмирал Колчак, барон Врангель, генералы Дроздовский, Марков, Каппель, Мамонтов и других.

Что касается охранительного движения начала ХХ века, о котором упоминали участники собрания, то движение как таковое не было оформлено в единую структуру, оно было представлено различными объединениями, в частности к нему можно отнести Русскую монархическую партию (затем Русский монархический союз), "Чёрные сотни", "Союз русского народа" ,"Союз Михаила Архангела" и другие. Заметим, что собирательно к этим и иным подобным движениям в ХХ веке применялся термин "Черная сотня". Период особой активности движений пришелся на период между двух войн, русско-японской и первой мировой, 1905-1914.