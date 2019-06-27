РФ погасит долг по взносам перед Советом Европы до ноября

Заместитель главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Леонид Слуцкий заявил, что долг по взносу в СЕ будет погашен до начала грузинского председательства в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ).

Как уточняет "Интерфакс", это произойдет до ноября этого года.

Напомним, делегация РФ была лишена права голосовать в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму. Тогда же российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях.

Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

Накануне полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.