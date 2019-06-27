Число госпитализированных после аварийной посадки Ан-24 в Нижнеангарске выросло до девяти

Число госпитализированных после аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Нижнеангарске выросло до девяти, это данные администрации Бурятии. Ранее сообщалось о семи госпитализированных, среди них – второй пилот экипажа. Командир воздушного судна и бортмеханик погибли, они стали единственными жертвами происшествия. Между тем, травмы получили 14 человек, но не всем из них понадобилась помощь в условиях стационара.

Всего на борту самолета находилось четыре члена экипажа и 43 пассажира.

"Из 43 пассажиров самолета, летевшего по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск за медицинской помощью обратился 31 человек и 2 члена экипажа", - сообщила ранее пресс-служба администрации региона.

Напомним, Ан-24 с неисправным двигателем совершил посадку в аэропорту Нижнеангарска, затем выкатился за пределы ВПП и врезался в здание очистных сооружений, от чего начался пожар.