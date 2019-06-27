В ДНР начаты работы по модернизации КПП, и планируется сделать еще один

На контрольно-пропускном пункте (КПП) "Еленовка" в ДНР, на линии разграничения с Украиной, начаты масштабные работы по модернизации. Об этом заявил зампредседателя правительства ДНР Владимир Пашков.

По его словам, создана межведомственная комиссия, которая разработала сетевой план-график работ на всех четырех КПП. В частности, планируется увеличить пропускную способность КПП "Еленовка" в пять раз, а также сделать еще один. Его местоположение пока не выбрано.

Завершить модернизацию КПП "Еленовка" планируется до начала осени. Сейчас закупаются блочные офисные помещения, компьютеры, техника, стройматериалы и т.п. После реконструкции его площадь составит порядка 1 га, т.е. примерно в пять раз больше, чем сейчас. На время реконструкции старый КПП закрываться не будет, хотя некоторые украинские СМИ распространяют по этому поводу ложные сведения.

Главный инженер генеральной подрядной строительной организации "Стройресурс" Иван Малюта подчеркнул, что, по существу, рядом с нынешним будет построен новый КПП с максимальной комфортностью для граждан, пересекающих линию разграничения.

Напомним, между ДНР и Украиной есть КПП в Еленовке, Гнутово, Марьинке и Майорске.