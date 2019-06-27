"Мне лично этим заниматься?" Алексей Текслер отчитал членов областного правительства за реализацию нацпроектов

Глава Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал региональное правительство за медленную работу по реализации национальных проектов и дал чиновникам неделю на исправление ситуации.

Указом Президента в России определены 12 национальных проектов по таким направлениям, как здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура. Челябинская область включилась в реализацию 52 федеральных программ. На реализацию региональных проектов предусмотрено 16 млрд рублей, в том числе 10 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщила на заседании правительства и.о. первого замглавы минэкономразвития региона Ирина Акбашева, для реализации национальных проектов в Челябинской области необходимо заключить 51 организационное соглашение, по состоянию на 24 июня заключено 44. Для привлечения денежных средств из федерального бюджета необходимо заключить 38 денежных соглашений, на сегодняшний день заключено 30 соглашений на сумму 8,2 млрд, это 51% от общего объема финансирования нацпроектов. При этом фактическое исполнение расходов составило 2 млрд 327 млн руб. или 14,4% от общего объема предусмотренных средств.

Алексея Текслера такие результаты не устроили.

"Коллеги, я не удовлетворен цифрами, которые здесь прозвучали, особенно когда говорят, что экология у нас самое отстающее направление при реализации нацпроектов. И по остальным дела не лучше. "Безопасными и качественными дорогами" каждый день лично занимаюсь, так оно и лучше. Теперь мне каждым национальным проектом заниматься лично каждый день?" - обратился он к подчиненным.

Стоит отметить, что вопросам развития сети автомобильных дорог глава региона уделяет особое внимание. Он лично инспектировал ход ремонтных работ в области и Челябинске, а на этой неделе принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента Владимира Путина.

Алексей Текслер отметил, что в этом году в регионе на дорожные работы направлена беспрецедентная сумма – более 16 млрд рублей.

"Привести в нормативное состояние большинство магистралей Южного Урала – это ключевая задача, которую я ставлю перед правительством региона. С каждым годом мы будем стараться наращивать темпы дорожного строительства", – подчеркнул он.

Также он поддержал инициативу о создании федеральной программы по реконструкции и капитальному ремонту аварийных и предаварийных мостов (путепроводов) с дополнительным финансированием из федерального бюджета. Это, по словам главы региона, позволит в кратчайшие сроки реконструировать все путепроводы и обеспечить их дальнейшую безопасную работу и безопасность дорожного движения.

По итогам совещания с членами областного правительства он поручил в недельный срок представить объяснения по реализации нацпроектов.

"Текслер продолжает внедрять динамичный стиль руководства регионом. Демонстрируется повышенная требовательность, ставка на быстрый реальный результат. Вслед за экологическим вызовом промышленникам и отставкой мэра Челябинска последовала жесткая оценка на заседании областного правительства (а там многие чиновники до сих пор работают в статусе "ио") за темпы реализации нацпроектров", - отметил политолог Александр Мельников.

Эксперты не исключают, что после жесткой реакции Алексея Текслера могут последовать и новые отставки.

"Отставки вполне возможны. Я думаю, что это не первое предупреждение, это первое публичное предупреждение, а для кого-то уже последнее. В послании у него не раз звучало, что национальные проекты — это ключевые направления, и он требует иных темпов решения проблем, а работать по-старому нельзя. Это он неоднократно озвучивал. Если говорить о том, кого конкретно это коснется, все достаточно очевидно. Я думаю, что прежде всего речь идет о социалке. А кто у нас за социалку отвечает? По этой линии и смотрим. Экология тоже возможно, но я думаю, что ее оставят на более поздний период", - считает политолог Андрей Лавров.