Масштабные обыски проходят в офисах и салонах автодилера "Рольф"

Обыски в автосалонах группы компаний "Рольф" проходят в Петербурге, Москве и других городах России.

В офисы автодилера пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управление "К" (кредитно-финансовая линия) ФСБ, пишут СМИ.

По данным "Фонтанки", уголовное дело возбуждено по статье "Перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

По предварительным данным, менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж.

"Коммерсант" со ссылкой на источник в СКР сообщил, что среди подозрений, которые проверяются следствием, - невозврат средств из за границы.

Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров заявил Forbes, что обыски могут быть связаны с его политической позицией или являются рейдерским захватом.

Компания основана в 1991 году. Портфель брендов компании "Рольф" включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

В рейтинге крупнейших частных компаний Forbes 2018 "Рольф" признан лидером автомобильного ритейла в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб.