23 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
(2016) | Фото:

В ДНР запустят сайт для самостоятельной записи в электронную очередь на получение гражданства РФ

В ДНР планируется создать сайт для самостоятельной записи в электронную очередь на получение российских паспортов в упрощенном порядке. Об этом сообщил замгендиректора по информационным технологиям ГП "Почта Донбасса" Андрей Фесенко.
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Как сообщало Накануне.RU, с 1 июля в ДНР ожидается запуск электронной очереди на оформление гражданства РФ. Вначале запись в очередь будет производиться в единых центрах связи "Почты Донбасса", которых в республике на сегодня 40.

По словам Фесенко, после апробации электронной очереди будет запущен сайт госуслуг ДНР, на котором данную процедуру можно будет проходить самостоятельно. Это произойдет через несколько месяцев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик. Неделю назад сообщалось, что на гражданство РФ документы подали уже 10 тыс. жителей. Также резко ускорился процесс доставки жителей ДНР в Россию за получением паспортов.

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В ДНР запустят сайт для самостоятельной записи в электронную очередь на получение гражданства РФ

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Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс, паспорт РФ, гражданство РФ



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